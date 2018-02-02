Lokanta ve fırınlardan topladıkları yiyecekleri yaban hayvanları için bıraktılar

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, lokanta ve fırınlardan topladıkları yemeki ve ekmekleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

Erzincan\'da kış şartlarının etkilediği yaban hayatına destek olmak isteyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler örnek bir projeye imza attı. Şehir merkezinde lokanta, fırın gibi işletmeleri gezerek artan yemek ve ekmekleri toplayan gençler Ergan Dağı eteklerinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların imdadına yetişti.

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Adem Sağlam, “Kış şartlarında en çok etkilenen canlılardan biri de yabani hayvanlardır. Biz de bu durumu düşünüp, doğa hayvanları için yiyecek bıraktık. İlimizde yüksek kesimlerde ağır geçen kış şartlarından dolayı hayvanlar beslenmekte güçlük yaşıyor. Bu yaptığımız çalışma umarız ki tüm insanlara örnek olur ve aynı dünyayı paylaştığımız hayvanları daha çok düşünürüz\" dedi.

Gönüllü üyelerden Burcu Emlik Karslı ise, \"Bu çalışmayı yaparken de ilimizin lokanta ve fırınlarını gezerek artan yiyecekleri topladık. Burada gönüllü gençler olarak dağ eteklerinin, yabani hayvan yaşamının hüküm sürdüğü bölgelerine getirdiğimiz yiyecekleri bırakarak hayvanlarımızın aç kalmalarını bir nebze de olsa engel olmaya çalıştık. Dileriz, yaptığımız bu çalışma herkese örnek olur ve bize destek olan herkese teşekkür ederiz\" diye konuştu.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise yaban hayvanlarının soğuk havalarda aç kalmamaları için düzenledikleri organizasyona katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

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