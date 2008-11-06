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Yaşam

Lojmanda eğitim görüyorlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde merkeze bağlı Ahmetbeyli köyü ilköğretim okulu binasının 3 yıl önceki depremden zarar görmesi ve yıkım kararı bulunması nedeniyle &

06 Kasım 2008 02:00

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde merkeze bağlı Ahmetbeyli köyü ilköğretim okulu binasının 3 yıl önceki depremden zarar görmesi ve yıkım kararı bulunması nedeniyle öğrencilerin lojmanda eğitim gördükleri bildirildi.

Köylüler, okul önünde toplantı düzenleyerek, tüm girişimlerine rağmen sorunlarına çözüm bulunmamasına tepki gösterdiler. Veliler adına konuşan Ayşe Doğan, çocuklarının zor koşullarda eğitim gördüğünü, lojmanın 53 öğrenci için yetersiz kaldığını ifade etti.

Okul binasında yapılan inceleme sonrasında yıkım kararı verildiğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"
3 yıl önce, depremden dolayı okulun duvarları ve çatı zarar gördü. Yıkım kararı verildi, ancak uygulamaya konulmadı. İki öğretmenin çabasıyla çocuklarımıza lojmanda eğitim veriliyor. Ancak 16 metre karelik alanda 53 kişi sağlıksız koşullarda ders yapıyorlar. Yetkililerin bu konuya köklü çözüm getirmelerini, okulun yıkılarak yenisinin yapılmasını bekliyoruz." Doğan, okulun köyden yaklaşık iki kilometre uzaklıkta olduğunu, yeni binanın, yerleşim alanına yakın bir yerde yapılmasını istediklerini söyledi. Hatay Valisi Nusret Miroğlu da  yaptığı açıklamada, okulun durumunu yeni öğrendiğini, konuyla ilgileneceğini, yeni okul yapılması konusunda
Kaymakam Cemalettin Yılmaz'a talimat vereceğini, öğrencilerin iyi koşullarda
eğitim almasının sağlanacağını bildirdi.

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