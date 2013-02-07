Lojman önünde 'ilişki' karakolda bitti!

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının ardından, kritik öneme sahip, kamu kurumları ve bu kurumlarda çalışanların kaldıkları yerlerde önlem düzeyi üst seviyeye çekildi. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir yer de hâkim ve savcıların oturduğu, Ankara'nın Maltepe semtindeki bir yüksek yargı kurumunun lojman binası önünde, ilginç bir olay meydana geldi.

Milliyet Gazetesi'nden Sertaç Koç'un haberine göre, A.Ç. isimli kişi, sevgilisiyle Maltepe’deki bir gece kulübünde eğlendikten sonra, yine aynı semtteki yüksek yargı kurumunun lojmanına yakın bir noktaya otomobilini park etti. A.Ç. ile sevgilisi daha sonra otomobilde cinsel ilişkiye girdi. Lojman önündeki polis memuru, otomobilden şüphelenerek araca doğru yaklaştı ve aracın ön camına vurdu. Ancak aracın camı açılmadı. Bir süre sonra otomobilin arka koltuğundaki A.Ç. araçtan inerek, hızlıca sürücü koltuğuna oturdu.

'Kaçarken ateş açtı'

A.Ç., kimliğini görmek isteyen polisin uyarılarına karşın, otomobiliyle lojman önünden hızla uzaklaştı ve havaya 5-6 el ateş etti. Bombalı saldırı nedeniyle teyakkuzda olan polis alarma geçti. Plakası, rengi ve araçtaki A.Ç. ve sevgilisi her yerde aranmaya başlandı. Aranan otomobil lojmana 3 kilometre uzaklıkta takla atmış halde bulundu. Polis arabanın yanında yanında bir kişinin beklediğini gördü. Polis, bu kişinin aracın sahibi A.Ç. tarafından çağrıldığını ve A.Ç. ve kız arkadaşının taksiyle hastaneye gittiğini belirledi. Hastaneye giden polis ekipleri, A.Ç. ve kız arkadaşını gözaltına aldı. A.Ç.’nin üzerinden çıkan silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

'Serbest bırakıldılar'

Kazada hafif yaralanan A.Ç. ve kız arkadaşı, hastanedeki tedavilerinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü. Olay sırasında aşırı alkollü olduğu tespit edilen A.Ç.’nin herhangi bir terör örgütü bağlantısını bulunmadığı belirlendi. A.Ç.’nin ifadesinde, “Alkollüydüm ehliyetimi kaptırmamak için kaçtım” dediği öğrenildi. A.Ç., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, kız arkadaşı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.