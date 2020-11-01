Loïc Rémy attı, Çaykur Rizespor 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği HES Kablo Kayserispor'u Loïc Rémy'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın önemli anları

8. dakikada Dosnah’ın önüne bıraktığı topta ceza sahasının dışından kaleyi gören Boldrin şutunu çekti fakat top az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.



10. dakikada Fernandes’in kullandığı kornerde Kanga'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.



18. dakikada Abdullah’ın pasında topla buluşan Remy savunmayı geçmeye çalıştı. Önünü açık bulan Remy’nin şutunda top az farkla auta çıktı.



32. dakikada Fabricio Baiano’nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Remy'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

İlk yarı 1-0 evsahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

57. dakikada Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.



78. dakikada Onur’un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin’in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.



90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR'da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 1-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan



Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Melnjak, Yassine, Baiano (Onur dk. 39), Boldrin (Doğan dk. 88), Samudio (İsmail dk. 76), Abdullah (Yasin dk. 76), Donsah, Remy

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas



Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz (Muğdat dk. 90), Kvrzic (İlhan Parlak dk. 85), Hasan, Campanharo, Fernandes (İlhan Depe dk. 74), Lennon (Attamah dk. 74), Pedro, Kanga (Alibec dk. 46)



Teknik Direktör: Bayram Bektaş



Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)



Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)