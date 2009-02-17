Lohusalık hüznü korkutmasın

Kadın sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Toplum İçin Sağlıklı Kadınlar Kampanyası", Küçükçekmece'de düzenlenen halk toplantısıyla başladı.



Hello Dergisi, ilaç firması Bayer Schering Pharma ve Türk Jinekoloji Derneği'nin desteğiyle düzenlenen, Gülşah Alkoçlar, Reyhan Gülman, Monik İpekel, Ceyda Düvenci ve Begüm Şen'in de gönüllü olarak destek verdiği kampanya kapsamında ilk toplantı, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Moderatörlüğünü Ceyda Düvenci'nin yaptığı toplantıda konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Umur Çolgar, doğumun kadın yaşantısının en önemli olaylarının başında geldiğini, lohusalığın da kadın yaşamında özel bir dönem olduğunu söyledi.



Doğum sonrası, anne ve bebeğin birbirlerine uyum sağlama sürecine girdiğini anlatan Çolgar, ancak bu süreçte kimi zaman annenin bebeğine bakamayacağını düşündüğünü ve bu dönemde hüzün yaşadığını belirtti.



Bu hüznü atlatamayan lohusaların tedavi görmesi gerektiğine işaret eden Çolgar, "Lohusa, bebeğine konsantre olmalıdır. Zamanının çoğunu emzirmeye ve dinlenmeye ayırmalıdır. Süt oluşması için gerekli sıvıyı almalıdır" dedi.



Çolgar, annenin, doğumdan 6 hafta sonra doktor kontrolüne gitmesinin önemli olduğuna değindi.



Çolgar, "Bebeği doğar doğmaz annenin göğsüne veriyoruz. Bebeğin bu ilk anda anne sütünü içmesi çok önemli. Daha sonraki süreçlerde bebek, ihtiyaç duyduğu zaman emzirilmelidir" diye konuştu.



Doğumdan hemen sonra başlanan aile planlaması yöntemleri hakkında da bilgi veren Çolgar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aile planlaması yöntemleri, kan pıhtılaşmasını artırmamalıdır. Sütten bebeğe geçmemelidir. Bebeğin gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olmamalıdır. Unutulması kolay olmamalıdır. Eğer bir kadın emziriyorsa dahi 3. aydan itibaren gebe kalma riski vardır. Doğumdan sonraki ilk bir yıl içinde gebe kalınırsa, düşük riski artar. İlk bebeğin emzirilmesine son verilmelidir. Adet düzeni oturmadığı için gebeliğin tanısı geç konur. Aile planlaması yöntemi azaldığında ise kürtaj artar."



Prof. Dr. Çolgar, konuşmasının ardından toplantıya katılan kadınların sorularını yanıtladı.



Toplantıda ayrıca, kampanya gönüllülerinden Monik İpekel, kendilerine destek veren İstanbul Valisi Muammer Güler'in eşi Neval Güler adına Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş'ın eşi Funda Altıntaş'a plaket sundu.



(AA)

