Lohusalık diyeti anneyi depresyona sokabilir!

Dr. Murat Berksoy, anne adayının fit olmak uğruna yaptığı yoğun egzersiz ve diyetlerin zararlı olduğunu söylüyor: Yetersiz beslenme ve aşırı spor; düşük ve erken doğum gibi birçok probleme yol açar.



Bahçeci Kliniği Aile Hekimi ve Beslenme Danışmanı Dr. Murat Berksoy, anne adayının fit olmak uğruna yanlış modelleri örnek almasının, yetersiz ve dengesiz beslenmesinin; hem kendi, hem de bebeğin hayatını riske atması anlamına geldiğini söylüyor. Berksoy Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Zayıf kalayım telaşıyla psikolojinizi bozabilirsiniz!" diyor.



Doğumdan hemen sonra fit anne olmak mümkün mü?



Bazı anne adayları için doğumdan hemen sonra fit olmak mümkün. Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeleri, düzenli spor yapmaları halinde; doğum sonrası ideal kilolarına dönmeleri, sağlıklı ve güçlü görünmeleri daha kolay oluyor. Ama manken gibi fit olmak uğruna ya da 'taş' gibi olmak için; yanlış kişileri örnek almak, onların uyguladığı diyet listelerini uygulamak kesinlikle yanlış. Çünkü her anne adayının metabolizması ve genetik özellikleri farklı.



Fit olma endişesi nelere yol açabilir?



Doğumdan hemen sonra fit olmayı; gebelik boyunca rejim yapmak veya yetersiz beslenmek olarak algılamamak gerekir. Çünkü gebelik döneminde yetersiz beslenmek, çok önemli sorunlar yaratır. Gebelikte kilo almamak için gerekenden az yemek kesinlikle zararlı. Doğrusu; doktor kontrolünde, dengeli bir beslenme programı izlemektir. Gebelik boyunca kan sayımı, şeker hastalığı, tiroit, romatizma, enfeksiyon gibi pek çok sorun için gerekli testler ihmal edilmemelidir. Kilo endişesiyle şeker ve karbonhidratlı gıdalardan kaçınmak sakıncalıdır. Anne adayı her gıdadan, doktor kontrolünde ve uygun miktarlarda mutlaka almalıdır. Aksi halde gebelikte düşük, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, erken doğum, anne karnında bebek ölümü gibi sorunlar ortaya çıkabilir.



Beş yıldır moda



Doğumdan sonra fit olabilmek için ne yapmak gerekir?



Dikkatli bir gebelik öncesi hazırlık ve gebelik boyunca sık aralıklarla doktor kontrolü, annenin ideal kilosunu korumasını sağlar. Bazı hamileliklerde spor yapılması uygun görülmeyebilir. Fit olmak uğruna yoğun egzersizlere sürüklenilmemelidir. Başa gelebilecek bir erken doğum, aileden başlayarak pek çok kişinin hayatını değiştirir. Gebelikte kilo alma korkusu, formun bozulması endişesi ile ciddi ve tehlikeli bir şekilde diyet yapmak, hatta hiçbir şey yememek ile karakterize bir beslenme bozukluğu son beş yıldır moda oldu. Gebeler güzelliklerini korumak için bebeklerini ve hamilelik sürecini riske atıyorlar. Ayrıca lohusalık döneminde de kilo verme endişesine çok kapılmamalıdır. Çünkü lohusalık dönemi, annenin çok hassas olduğu bir dönemdir. Fazla kiloları hemen atma ya da 'taş' gibi olma telaşı annenin psikolojisini de bozacağından, depresyon riskini tetikler.

