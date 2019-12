Lohusalık depresyonu nedir?

'Anne olma çılgınlığı' giderek artıyor

Bilinçli anneler normal doğumu tercih ediyor

Bebeğinize sonunda kavuştunuz ve onu kucağınıza aldınız; fakat sorunlar bitmiyor aksine yeni başlıyor. Seda dergisinde yayımlanan haberde, bu sorunlarla baş etmenin yolları anlatılıyor.Yeni anneler en çok bebeklerinin ağlamasından şikâyet ederler, fakat bu aslında çok normal bir durumdur. Panik yapmanıza gerek yoktur; çünkü bebeğinizin ağlaması ona kötü bir şey olacağı anlamına gelmez; fakat durumla ilgilenmemek de olmaz. Bebeğiniz ağladığında yanına gitmeli ve bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bebekler genelde üşüdükleri, terledikleri, acıktıkları ya da altlarını ıslattıkları için ağlarlar. Bu kontrolleri yaptıktan sonra eğer bebeğiniz susmazsa o zaman durumu ciddiye alıp doktorunuzu arayabilirsiniz.Doğumdan sonra üzerinizde kalan kilolar da başka bir sorundur. Bu durumla başa çıkmak için bebeğinizin uyuduğu saatleri kendinize ayırabilirsiniz. Evde bazı egzersizler yapabilir, sağlıklı yiyeceklerle beslenebiliriz. Birçok anne süt yapacağını düşünerek gereksiz kalori alır, oysa sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz ve yeteri kadar protein almanız hem bebek hem de sizin için uygun olan beslenme şeklidir. Sütün bol olması için her gün 3-4 litre su içmeye özen göstermelisiniz.Bebeğinizle ilgilenmekten ev işlerine yetişemiyorsanız ve eviniz çok dağınık bir durumdaysa kendinizi üzmek yerine çare aramanız çok daha iyi olacaktır.Eğer maddi durumunuz uygunsa size temizlik konusunda yardım edecek birini bulabilirsiniz. Buna bütçe ayıramıyorsanız önce eşinizden, sonra ailenizden ya da yakın dostlarınızdan size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Eğer hiçbirini yapamıyorsanız temizliği göz ardı edip gücünüzü sadece bebeğinize ayırmalısınız.Annelik her ne kadar fedakârlık demek anlamına gelse de her dakika bebeğinizle ilgilenmek bazen sizi sıkabilir. Bu durumda derin bir nefes almalısınız. Bebeğinize bakmaktan sıkıldığınız zamanlarda kendinizi kötü hissetmeniz gerekmez çünkü bu normal bir durumdur. Kendinize sürekli olarak şunu söylemelisiniz “Bebeğim daha çok küçük fakat yakında büyüyecek ve bu sorunlar bitecek.”