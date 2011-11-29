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Lohusa manken başanıyor

Bir ay önce anne olan ünlü manken Simge Tertemiz, 5 aylık eşi işadamı Murat Kadıoğlu'ndan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

29 Kasım 2011 02:00


T24 - Bir ay önce anne olan ünlü manken Simge Tertemiz, 5 aylık eşi işadamı Murat Kadıoğlu'ndan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Tertemiz, 18 Haziran'da 4.5 aylık hamileyken 5 yıldır birlikte olduğu Kadıoğlu'yla evlenmişti.

Lohusa manken boşanıyor


Bebeği 4.5 aylıkken hamile olduğunu anladığını açıklayarak herkesi şaşırtan Tertemiz’in, eşi tarafından aldatıldığı ve darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurduğu iddia edildi.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, boşanma davası açtığını ve bebeğini alıp ailesinin yanına döndüğünü söyleyen Tertemiz, “Ne yaşadığımı bir Allah, bir ben bilirim. Kim için, ne için boşandığımı sonra açıklayacağım. Şimdi konuşursam başım belaya girer” dedi. Murat Kadıoğlu ise “Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanıyoruz. Boşanma nedeni bende kalsın. Konuşursam hiç hoş olmaz” diye konuştu.


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