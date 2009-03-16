Lohan'a hapis yolu göründü

ABD’de 2007 yılında alkollü araç kullanırken kaza yapmaktan ve uyuşturucudan gözaltına alınan 22 yaşındaki güzel oyuncu, 50 bin dolar para cezasını ödeyip tutuksuz yargılanarak şartlı tahliye edilmişti.Buna göre Lohan düzenli uyuşturucu testi yaptıracak ve kendisini gözetleyen yetkililerle belirlenen zaman dilimlerinde görüşecekti. Ancak uyuşturucu testine girmeyen ve tahliye şartlarını ihlal eden Lohan hakkında tutuklama emri çıktı. Üç yıl hapis cezası ile yargılanabilecek olan Lohan henüz polis tarafından gözaltına alınmadı.