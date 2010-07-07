Lohan'a 90 gün hapis cezası

T24- Alkollü otomobil kullandığı gerekçesiyle daha önce ayağına “alkol kelepçesi” takılan ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan bu kez de hapis cezasına çarptırıldı.
Beverly Hills
mahkemesi, Hollywood’un asi kızı olarak tanınan ünlü oyuncu ve model Lohan’ı, hakkında verilen “alkol eğitim derslerine katılma” kararına uymadığı gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çarptırdı.
Yargıç Marsha Revel, ünlü yıldızın en geç iki hafta içinde mahkemeye teslim olarak hapis cezasını çekmeye başlamasına karar verdi.
23 yaşındaki güzel oyuncu 2007’de alkollü otomobil kullanırken yakalanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkeme o tarihte Lohan’a “alkol eğitim derslerine katılma” cezası vermişti.
Ancak Lohan bu derslere katılmadığı gibi, davanın yeniden açılması üzerine dün katılması gereken duruşmaya da geç kalmıştı.
Beverly Hills mahkemesi yargıcı Marsha Revel, bundan yaklaşık bir ay önce ünlü yıldıza “alkol izleme kelepçesi” takılmasına karar verdi. Evinde göz hapsinde tutulan hükümlülerin bulundukları yerden uzaklaşmaları halinde en yakın karakola alarm sinyalleri gönderen ayak kelepçesine benzer bir şekilde çalışan “alkol izleme kelepçesi”, hükümlünün alkol alması halinde en yakın karakola alarm sinyalleri gönderiyor.
Yargıç Revel, Lohan’ın ayrıca halen bir film çektiği Teksas
’ta düzenli olarak alkol testinden geçmesine karar vermişti. Bu çerçevede Lohan, haftanın belli günleri karakola gidip alkol muayenesinden geçecekti.
Lindsay Lohan, bu karara uymasına rağmen, “alkol eğitimi”ne katılmamakta ısrar etmişti.