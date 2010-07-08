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Lohan, 90 gün hapis yatacak!

Hollywood’un genç yıldızı Lindsay Lohan, çıkarıldığı mahkemede üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Hollywood’un genç yıldızı Lindsay Lohan, 2007’de iki kere alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı şartlı tahliyeyle serbest bırakılmasının ardından, şartlı tahliyesi şartlarını çiğnediği için önceki gün çıkarıldığı mahkemede üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Karar: Lohan, 90 gün hapis yatacak!Cezasının açıklanmasıyla gözyaşlarına boğulan Lohan’ın hapis cezası 20 Temmuz’da başlayacak. Hâkim Marsha Revel, ünlü şarkıcı ve oyuncunun hapis cezasının ardından üç ay da rehabilitasyona gitmesine hükmetti. Revel, kararı Lohan’ın Aralık 2009’dan beri gitmesi gereken alkol tedavisi programına düzenli gitmediği kendisine bildirildikten sonra verdi ve genç yıldızın açıklamalarını samimi bulmadığını söyledi. Revel, mayıs ayındaki duruşmaya gelmediği için Lohan’ın ayak bileğine, aldığı alkol miktarını ölçen bir cihaz taktırmıştı. Bu cihaz 6 Haziran’da, MTV Film Ödülleri törenine katıldığı sırada ‘öterek’ Lohan’ı mahkemeye ihbar etmişti.


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