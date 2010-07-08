Lohan, 90 gün hapis yatacak!

T24

Cezasının açıklanmasıyla gözyaşlarına boğulan Lohan’ın hapis cezası 20 Temmuz’da başlayacak. Hâkim Marsha Revel, ünlü şarkıcı ve oyuncunun hapis cezasının ardından üç ay da rehabilitasyona gitmesine hükmetti. Revel, kararı Lohan’ın Aralık 2009’dan beri gitmesi gereken alkol tedavisi programına düzenli gitmediği kendisine bildirildikten sonra verdi ve genç yıldızın açıklamalarını samimi bulmadığını söyledi. Revel, mayıs ayındaki duruşmaya gelmediği için Lohan’ın ayak bileğine, aldığı alkol miktarını ölçen bir cihaz taktırmıştı. Bu cihaz 6 Haziran’da, MTV Film Ödülleri törenine katıldığı sırada ‘öterek’ Lohan’ı mahkemeye ihbar etmişti.