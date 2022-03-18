Logoyu yan yatırdılar; McDonalds'ın yerini 'Vanya Dayı' almaya hazırlanıyor

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McDonalds, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle ülkedeki operasyonlarını durduran küresel markaların arasına girerken Rus restoran “Vanya Dayı”, fastfood zincirinin yerini almaya hazırlanıyor.

City A.M.’de yer alan habere göre, Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Rusya’nın kendi fastfood zincirini başlatması gerektiğini söylemiş, Vanya Dayı’ya McDonalds’ın yerini alması için çağrıda bulunmuştu.

Moskova merkezli Vanya Dayı, bu hafta kırmızı ve altın rengi sembolüne patent almak için başvuruda bulundu. Vanya Dayı’nın yeni logosunda, McDonalds’ın M harfine benzeyen logusu, Kiril alfabesindeki V harfine karşılık gelen B şekliyle görüldü.

Vanya Dayı, ismini Rus oyun yazarı Anton Çehov'un 1897 yılında yayımlanan tiyatro oyunundan alıyor.

McDonalds’ın Rusya’dan çekilmesiyle Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde kapanan 250 restoranın yerine yenilerinin gelmesi için görüşmelerini sürdürüyordu.

McDonalds, Rus pazarına Sovyetler Birliği’nin son günlerinde, 1990’ın ocak ayında girmişti.