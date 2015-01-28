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Ekonomi

Loft ve Colin's'in sahibi Eroğlu Holding, Hollandalı Mexx'i satın aldı

Eroğlu Holding'ten yapılan açıklamada Mexx'in satış bedeline ilişkin bilgi yer almadı

28 Ocak 2015 20:34

Loft ve Colin's markalarını bünyesinde bulunduran Eroğlu Holding, Hollanda menşeli moda markası Mexx'i satın aldı.

Eroğlu Holding'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almazken; Mexx'in cirosunun 1.2 milyar euro olduğu belirtildi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Aralık ayında yaptığı açıklamada, Avrupa'da 300'ün üzerinde mağazası bulunan Hollandalı tekstil markası Mexx'in iflası nedeniyle bazı Türk firmaların da sıkıntıya girdiğini açıklamıştı. TGSD'den yapılan açıklamada, Mexx'in iflası nedeniyle 10 milyon Euro batırdığı ifade ediliyor.

 

Destek talep etmişti

 

TGSD'ye başvurarak destek talep ettiği belirtilmisti. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ise satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada, Mexx ile Türkiye'de 5 yıl içinde 100 mağaza almayı ve 1 milyar TL ciro yapmayı hedeflediklerini söyledi. Eroğlu, "Colin's ve Loft ile 38 ülkede yakaladığımız başarıyı Mexx'le daha da öteye taşıyacağız” dedi.

 

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