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Lodos yüzünden elektrik tellerini koptu, iki araç yandı

Bursa'da etkili olan lodos bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu

22 Kasım 2015 13:07

Bursa’da saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos, elektrik tellerini kopardı. Çıkan kıvılcımlar tamir için bırakılan iki aracın üzerine düşerek yangın çıkardı. Bursa’da etkili olan lodos, bir sürünün dengesini kaybedip kaza yapmasına ve hayatını kaybetmesine de sebep olmuştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Yeni Yalova Yolu üzerindeki elektrik tellerinin şiddetli lodos nedeniyle kopup birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, bir işyerinin önüne bakım için bırakılan 2 otomobilin üzerine düştü.

Bir anda tutuşah otomobiller kısa sürede alev topuna döndü. Yoldan geçen sürücüler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar evlerinden çıkardıkları hortumla alevlere müdahale ederek yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı.

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