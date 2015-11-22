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Bursa'da lodos can aldı

Sürücü, şiddetli lodos yüzünden dengesini kaybetti

22 Kasım 2015 12:39

İHA’nın haberine göre Bursa’da lodos yüzünden kontrolden çıkan motosiklet istinat duvarına çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün eşi dakikalarca kendine gelemedi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da İzmir Yolu, İzmir istikametinde sabaha karşı 16 DV 308 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 47 yaşındaki Ali Cüneyt Saroz, Sırameşeler Metro İstasyonuna yaklaşırken lodos sebebiyle hakimiyetini kaybetti.

Bir süre savrulan motosikletin metro istinat duvarına çarpmasıyla Saroz motosikletten düştü.

Saroz düştükten sonra yaklaşık 30 metre daha sürüklenen motosiklet ancak bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Saroz olay yerinde hayatını kaybetti.

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