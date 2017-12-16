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Lodos nedeniyle şehir hatları'ndan sefer iptali geldi

İSTANBUL - DHA Şiddetli lodos, sabah saatlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı

16 Aralık 2017 11:04

İSTANBUL - DHA
Şiddetli lodos, sabah saatlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Şehir Hatları ve İstanbul  Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş\'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00\'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi.

Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul  Deniz Otobüsleri de (İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti. 
İptal edilen seferler şöyle: 
(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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