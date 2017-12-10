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Yaşam

Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO, dün de lodos nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklamıştı

10 Aralık 2017 10:39

İstanbul'da etkili olan lodos, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor.  Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.

İDO, dün de lodos nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklamıştı.

İşte iptal edilen seferler:

İDO’nun 07.00’deki Yenikapi - Bandirma, 07.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'da ise 08.00'deki  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. 

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