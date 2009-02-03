Lodos migreni tetikliyor

Uzmanlar, migren ataklarının lodoslu havalarda arttığını belirtti. Yeni bir araştırmayla, Sahra Çölü tozunun içindeki metalik iyonların migreni tetiklediği anlaşıldı.



Lodoslu havaların migreni tetiklediği, vücudun biyoritmini bozduğu, ağrıya ve yorgunluğa yol açtığı, bunun da mutsuzluğa neden olduğu belirtildi. Migrene yol açan çöl tozlarının lodosla taşındığı anlaşıldı.



Lodoslu havalarda şikâyetler artar, migreni olanlar kâbus gibi günler geçirir. Lodos, vücudun biyoritmini bozar, ağrı, yorgunluk, mutsuzluk ve uykuya dalmakta güçlüğe neden olur.

Nörolog Prof. Mustafa Ertaş Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Bazı rüzgârlar, migreni tetikler ve lodos bu rüzgârların başında gelir” dedi.



Migren ataklarının sıklıkla lodoslu havalarda arttığını belirten Ertaş, yeni bir araştırmayla, Sahra Çölü tozunun içindeki metalik iyonların migreni tetiklediğinin anlaşıldığını belirtti.



Lodos, migren yapan çöl tozunu getiriyor



Ertaş, bu tozların atmosferde çok yüksek katmanlarda taşındığı için tüm dünyayı etkilediğine dikkat çekti.



İç hastalıkları uzmanı Prof. Koptagel İlgün de hava hareketlerinin, havadaki pozitif ve negatif iyonların, insan vücuduna pek çok etkisi olduğunu söyledi. Hava hareketleriyle birlikte insan vücudunun biyoritminin bozulduğunu, bunun da en çok ağrı şikâyetiyle kendini gösterdiğini belirten İlgün, “Lodoslu havalarda halsizlik, yorgunluk, mutsuzluk görülebilir. Hastalar bu tip havalarda sıklıkla ‘bitkin ve yorgunum’ der” diye konuştu.



Uykusu hassas olanlarda sorun yaratıyor



Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği Şefi Dr. Sabri Derman, uyku kalitesini etkileyen dış etkilerden en önemli ikisinin ortamın ısısı ve rutubet derecesi olduğunu söyledi. Dr. Derman, “Poyrazdan lodosa dönen rüzgâr yönü ve sonrasında genellikle yağış getiren iklimsel faktörler, basınç alanlarının hareketinden doğar. Uykusu hassas olan insanlar zorluk çekebilir” dedi.



Diyetisyen Dilara Koçak da lodosun etkili olduğu günlerde, vücutlarındaki ödemden şikâyet edenlerin olduğunu belirtti.



Hacettepe Üniversitesi’nden Cemal Saydam ile Prof. Hayrunnisa Bolay’ın yürüttüğü bir çalışmayla, migreni tetikleyen Sahra çöl tozlarının lodosla birlikte taşındığı anlaşıldı.

