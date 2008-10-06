Lodos Marmara'yı uçurdu

İstanbul'da etkili yağış ve lodos nedeniyle 7 ağaç devrildi, 4 binanın çatısı uçtu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kentte süren bölgesel yağış ve lodosun etkisiyle çeşitli ilçelerde 7 ağaç devrildi. Ayrıca, 4 binanın da çatısı uçarak, çevreye zarar verdi.



Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) iç hatlarından Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ile Kartal-Yalova seferleri karşılıklı iptal edildi. Aynı şekilde dış hat seferlerinden Yalova-Yenikapı arasında saat 14.00'te, Bursa-Yenikapı hattında saat 15.00'te yapılacak seferlerin de iptal edildiği belirtildi.



Tatilciler yollarda kaldı



Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos, deniz ulaşımını aksatıyor. Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60-70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki arasındaki araba vapuru seferleri geçici olarak durduruldu.



Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki araba vapuru seferleri geçici olarak iptal edildi. Tatillerini Ege ve Akdeniz'de geçiren, İstanbul ve Trakya yönüne gitmek için Lapseki-Gelibolu güzergahını seçen tatilcilerin kullandığı araçlar ise şehir merkezinde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.



Ekipler, araç yoğunluğunun buradaki trafik akışını olumsuz etkilememesi için araçları yol kenarlarında bekletiyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli araba vapuru seferlerinin güçlükle yapılabildiğini, Çanakkale-Eceabat seferlerinin ise sorunsuz sürdürüldüğünü kaydetti.



Ev ve işyerlerini su bastı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, kuvvetli lodosun etkisiyle oluşan dalgalar sahil şeridindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle beldenin sahil şeridindeki Cemalettin Topçu Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Kuvvetli lodos 15 ev ve iş yerinde de maddi hasara neden oldu. Vatandaşların, evlerine giren deniz suyunu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştıkları gözlendi.



Kocaeli'de fırtına



İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin (İDO) Kocaeli ile Yalova arasındaki Eskihisar-Topçular feribot seferlerine, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, Eskihisar-Topçular feribot seferleri, saat 13.20'den itibaren fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Bölgede, gün batımı ve lodostan esen rüzgarın saatteki hızının 75-80 kilometre arası, İzmit Körfezi'ndeki dalga boyunun ise yaklaşık 2 metre olduğu öğrenildi.

