-LODOS MARMARA'YI TERK ETMİYOR İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Marmara Denizi'ndeki lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) alınan bilgiye göre, hava muhalefeti yüzünden saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı, saat 09.15'teki Kartal-Yalova ile saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı. Yine aynı gerekçeyle saat 10.30'da yapılması planlanan Yalova-Kartal deniz otobüsü seferi de iptal edildi. Bu arada, yine hava muhalefeti nedeniyle deniz otobüslerinin tüm Avcılar seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.