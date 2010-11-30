T24 LogoT24 Logo
Yaşam

LODOS MARMARA'YI TERK ETMİYOR İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2010 12:14

-LODOS MARMARA'YI TERK ETMİYOR İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Marmara Denizi'ndeki lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) alınan bilgiye göre, hava muhalefeti yüzünden saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı, saat 09.15'teki Kartal-Yalova ile saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.  Yine aynı gerekçeyle saat 10.30'da yapılması planlanan Yalova-Kartal deniz otobüsü seferi de iptal edildi. Bu arada, yine hava muhalefeti nedeniyle deniz otobüslerinin tüm Avcılar seferlerinin de iptal edildiği bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24