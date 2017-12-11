Lodos, Marmara'yı terk ediyor; yeni soğuk hava dalgası ne zaman gelecek?

Marmara ve Ege denizinde yaşanan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. CNNTürk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, sıcaklıkların tırmanmaya başlayacağını belirtti. Sürmeli, yeni soğuk hava dalgasının ise ayın 19 ila 20'si gibi tekrar gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bünyamin Sürmeli’nin verdiği bilgiler şöyle:

Doğu'daki kar yağışları, fırtına, sert soğuklar, dondurucu soğuklar, üzerine eklenen yağış, kar... Bu yağışların son bir iki günü... Haftanın ortalarına kalmadan yurdun tamamından ayrılacak. Zaten Marmara'dan ayrıldı.

Gözü yaşlı lodos diyoruz ya, yağışını getirdi, arkasından sistem ömrünü tamamladı. Son kalıntılarını Kıyı Ege yarın bölgesel yağış olarak alacak.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi yine kar olarak yağışları görmeye devam edecek. Salı, çarşamba bu sistem ömrünü tamamlıyor.

Hafta ortalarında sıcaklıklar artık Marmara'da 14, 15 derecelere yerleşmiş olarak devam edecek. İç Anadolu'da 10'lu değerler, 10-12 derecelerde...

Ama bu yağışsız, güneşin görüldüğü havaları yapan yüksek basınç.

Dolayısıyla geceler yine soğuk geçecek. İç Anadolu'da eksi 7, eksi 10, Doğu Anadolu'da eksi 20'lere ulaşan soğuklar ölçülebilecek.

Yeni soğuk hava dalgası ne zaman geliyor?

Bir daha bir soğuk hava dalgası var mı? Ayın 19, 20'si gibi tekrar dalgalanmalar başlıyor. Ama bunların hiçbiri kar seviyelerinde değil. Karadeniz'de, Bolu çevrelerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde kar seviyelerinde soğukların oluşacağı zaman muhtemelen ayın 25, 26'sı gibi olacak. Yüksek olasılıklı bir bilgi olarak veriyorum, kesin bilgi değil.

Ayın 25'i gibi Marmara'nın yüksek kesimlerinde, karla karışık yağmur kar, Karadeniz'de, İç Anadolu'da kar ihtimali ortaya çıkabilir.