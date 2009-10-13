Lodos, Marmara'da hayatı olumsuz etkiliyor

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Gelibolu-Lapseki ve Geyikli Bozcaada arasındaki araba vapuru seferleri durduruldu.



Çanakkale Boğazı ile Kuzey Ege'de zaman zaman fırtınaya dönüşen lodos nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen Gökçeada-Kabatepe seferlerinin ardından, Gelibolu-Lapseki ve Geyikli-Bozcaada arasındaki araba vapuru seferleri de durduruldu.



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ. yetkilileri, iptal edilen seferlerin rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden başlayacağını bildirdi.



Boğaz hattında deniz ulaşımı Çanakkale-Eceabat ile Kepez-Eceabat arasında yapılıyor.



Bu arada, Çardak-Gelibolu seferini yapan ''Gelba-7'' adlı feribot, ''Doğanaslan'' adlı feribotun yedeklemesi ile iskeleye yanaşabildi.