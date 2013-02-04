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Yaşam

Lodos Marmara'da deniz ulaşımını durdurdu

Şiddetli lodos nedeniyle 46 şilep ve tanker Şarköy açıklarında demirledi. Balıkçılar da lodoston olumsuz etkilendi

04 Şubat 2013 18:03

Tekirdağ'da şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 46 şilep ve tanker, Şarköy ilçesi açıklarında demirledi. Zaman zaman 2 metreyi aşan dalgalar yüzünden sahile çıkamayan personel, rüzgarın dinmesini bekliyor. Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Balıkçı tekneleri Tekirdağ, Şarköy'deki barınaklara sığındı.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımı normale döndü. Kuvvetli esen lodosun etkisini azaltmasının ardından, dün durdurulan Gelibolu-Lapseki, Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot ve araba vapurları seferlerine yeniden başlandı. Öte yandan, Lapseki ilçesinde oluşan yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu 4 araba vapurunun sefere başlamasıyla eritilmeye çalışılıyor.
 

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