T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lodos Kadıköy İskelesi'ni batırdı

Şiddetli lodos Karaköy’deki Kadıköy iskelesini önce yan yatırdı, daha sonra da tamamen batırdı

22 Kasım 2008 02:00

İstanbul’daki şiddetli lodos, Karaköy’deki Kadıköy iskelesini batırdı. Akşam saatlerinde başlayan lodos, iskeleyi önce hafif şekilde yana yatırdı.
Yolcuların vapura binmek için kullandıkları alan kısmen deniz suyu altında kalırken olay nedeniyle seferlere ara verildi.
Güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri iskelede güvenlik tedbiri aldı. İlerleyen saatlerde iskele tamamen battı.
Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, kentte bugün sabah saatlerinden akşama kadar lodos fırtınası, yarın ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı belirtildi. 

Karaköy İskelesi sulara gömüldü! - VİDEO
İskele sulara böyle gömüldü - FOTOGALERİ
Lodos Marmarayı esir aldı - FOTOGALERİ

Yerine yüzen duba konulacak

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) Genel Müdürü Ahmet Paksoy, şiddetli lodos nedeniyle batan Karaköy Vapur İskelesi'nin yerine yüzen yeni bir duba konulacağını söyledi.

İDO seferlerinin de lodostan ciddi manada etkilendiğini belirten Paksoy, saat 20.30 sıralarında, yüzen bir cisim olan Karaköy dubasının ön tarafında hafif meyil oluştuğunu ifade  etti.
Bu haberi alır almaz, ilgili ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiğini vurgulayan Paksoy, "O an itibariyle Karaköy İskelemizde yolcu hareketi durduruldu. Her türlü yolcu güvenliği için seferler iptal edildi" dedi.
Olayın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, valiliğe, itfaiyeye, Gemi Kurtarma'ya, deniz hizmetlerine, çevre koruma dahil olmak üzere ilgili tüm birimlere bildirildiğini anlatan Paksoy, saat 20.30 itibariyle de olaya müdahale edildiğini kaydetti.
Paksoy, öndeki tanklardan su tahliyesine başlandığını, fakat su tahliyesi işlemine, 4 saat süren bir mücadele sonucunda, çalışan ekiplerin güvenliği düşünülerek son verildiğini ifade etti.
Hiçbir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili kriz masasının çalışmaya devam ettiğine işaret eden Paksoy, Şehir Hatları'nın devralınmasının ardından, batan bu dubanın su altı bölümlerinin her türlü bakımlarının yapıldığını bildirdi.
Paksoy, "Karaköy önemli bir iskelemiz. En azından seferleri aksatmamak adına yüzen yeni bir duba yapıp, buraya koymak için bütün ekibimiz seferber olmuş durumda. Yüzen duba konulup seferler yapılacak."  diye konuştu.

Deniz otobüsü seferleri iptal

Taksim İlkyardım Hastanesi'nin çatısı uçtu

İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan şiddetli lodos, evlerin ve hastanelerin çatısında hasara da neden oldu.
10 katlı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında da şiddetli lodos nedeniyle hasar meydana geldi. Hastane çatısında bulunan sac kaplamalar şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülerek, çatı üzerinde birikti. Sac kaplamaların şiddetli rüzgarda etrafa saçılmaması büyük bir faciayı önlerken, sabah saatlerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24