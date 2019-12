Lodos Kadıköy İskelesi'ni batırdı

İstanbul’daki şiddetli lodos, Karaköy’deki Kadıköy iskelesini batırdı. Akşam saatlerinde başlayan lodos, iskeleyi önce hafif şekilde yana yatırdı.Yolcuların vapura binmek için kullandıkları alan kısmen deniz suyu altında kalırken olay nedeniyle seferlere ara verildi.Güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri iskelede güvenlik tedbiri aldı. İlerleyen saatlerde iskele tamamen battı.Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, kentte bugün sabah saatlerinden akşama kadar lodos fırtınası, yarın ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı belirtildi.İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) Genel Müdürü Ahmet Paksoy, şiddetli lodos nedeniyle batan Karaköy Vapur İskelesi'nin yerine yüzen yeni bir duba konulacağını söyledi.İDO seferlerinin de lodostan ciddi manada etkilendiğini belirten Paksoy, saat 20.30 sıralarında, yüzen bir cisim olan Karaköy dubasının ön tarafında hafif meyil oluştuğunu ifade etti.Bu haberi alır almaz, ilgili ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiğini vurgulayan Paksoy, "O an itibariyle Karaköy İskelemizde yolcu hareketi durduruldu. Her türlü yolcu güvenliği için seferler iptal edildi" dedi.Olayın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, valiliğe, itfaiyeye, Gemi Kurtarma'ya, deniz hizmetlerine, çevre koruma dahil olmak üzere ilgili tüm birimlere bildirildiğini anlatan Paksoy, saat 20.30 itibariyle de olaya müdahale edildiğini kaydetti.Paksoy, öndeki tanklardan su tahliyesine başlandığını, fakat su tahliyesi işlemine, 4 saat süren bir mücadele sonucunda, çalışan ekiplerin güvenliği düşünülerek son verildiğini ifade etti.Hiçbir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili kriz masasının çalışmaya devam ettiğine işaret eden Paksoy, Şehir Hatları'nın devralınmasının ardından, batan bu dubanın su altı bölümlerinin her türlü bakımlarının yapıldığını bildirdi.Paksoy, "Karaköy önemli bir iskelemiz. En azından seferleri aksatmamak adına yüzen yeni bir duba yapıp, buraya koymak için bütün ekibimiz seferber olmuş durumda. Yüzen duba konulup seferler yapılacak." diye konuştu.İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan şiddetli lodos, evlerin ve hastanelerin çatısında hasara da neden oldu.10 katlı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında da şiddetli lodos nedeniyle hasar meydana geldi. Hastane çatısında bulunan sac kaplamalar şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülerek, çatı üzerinde birikti. Sac kaplamaların şiddetli rüzgarda etrafa saçılmaması büyük bir faciayı önlerken, sabah saatlerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.