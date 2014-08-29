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Yaşam

Lodos İDO'nun seferlerini iptal ettirdi

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi

29 Ağustos 2014 10:39

İDO resmi internet sitesinden, bazı deniz otobüsü seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

07:00 Esenköy - Çınarcık - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07:30 Armutlu - Armutlu TK - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü
08:00 Bostancı - Yenikapı - Avşa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü
09:00 Avsa - Marmara / Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
09:45 Bostanci - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü
11:00 Bostanci - Yenikapı / Marmara - Avşa Deniz Otobüsü

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