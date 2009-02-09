Lodos hayatı felç etti

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve iç hat seferleri iptal edildi, evleri su bastı, çatılar uçtu. Lodos bugün etkisini azaltacak ancak, perşembe günü yeniden etkili olacak



Deniz ulaşımı aksadı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarıda bulunduğu şiddetli lodos ve sağanak yağış, dün İstanbul'da etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken, bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Sabah yapılması gereken Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova deniz otobüsü seferleri ile Kartal-Bostancı iç hat seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Şehirde fırtınanın yanı sıra sağanak yağış da etkili oldu.



Motoru bozulan vapur sürüklendi



Elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul Boğazı'nda bir motoru arızalanan vapur, başka bir vapurun yardımıyla iskeleye yanaştırıldı. Saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini gerçekleştirmek üzere hareket eden ve yaklaşık 250 yolcusu bulunan ''Mustafa Aydoğdu'' isimli vapurun 2 motorundan biri, Beşiktaş İskelesi'ne yanaşacağı sırada arızalandı.

Bu sırada ''Adem Yavuz'' isimli vapur, arızalı vapura sırtını vererek yaptığı destekle kısa süreli bir gecikmeyle vapuru iskeleye yanaştırdı. İskeleye yanaştırılan ''Mustafa Aydoğdu'' adlı vapurun arızalanan motoru, yeniden çalıştırıldı.



Binaların çatıları uçtu



İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultanbeyli'nde 3 binanın çatısı uçtu, binalarda hasar oluştu. Sultanahmet'te de bir ağaç devrildi.



Bodrum katlarını su bastı



İstanbul'da gün boyu süren yağışlar sonucu bodrum katlardaki kimi evleri su bastı. Bağcılar'da 3, Büyükçekmece'de 2, Avcılar'da 1 ve Kartal'da 2 ev, su baskınından zarar gördü. İtfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. Su baskınları sonucu maddi hasar oluştu.



Bugün etkisi azalacak ancak...



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul'da etkili olan lodosun bugün öğleden itibaren etkisini yitireceğini, ancak perşembe günü yeniden etkisini artıracağını bildirdi.



Yıldırım, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın ise bu gece etkisini yitireceğini ve İstanbul'da havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise sağanak yağışlı geçeceğini söyledi. Yıldırım, salı ve çarşamba günleri İstanbul’da önemli bir yağışın beklenmediğini ifade etti.

İstanbul'un, 12 Şubat Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir

yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Yıldırım, "Lodosun perşembe günü tekrar etkisini artırması bekleniyor" dedi.

Kentte beklenen hava sıcaklıkları bugün 15, salı günü 11, çarşamba günü ise 14 derece.



Lodos Çanakkale’yi de vurdu



Çanakkale Boğazı'nda zaman zaman etkisini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, Gelibolu-Lapseki araba vapuru seferleri geçici olarak durduruldu.



Yetkililer, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığını, Çanakkale-Eceabat seferlerinde ise sorun yaşanmadığını kaydetti.



Anadolu da etkilendi



Lodos ve sağanak yağış Anadolu’da da etkili oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde kimi evlerin alt katlarını su bastı. Denizli'de de kuvvetli rüzgar nedeniyle reklam panoları ve ağaçlar yerlerinden söküldü. İzmir’in Dikili, Bergama ve Aliağa ilçelerinde ise bir çok evin alt katını su bastı, bazı karayolları su nedeniyle trafiğe kapandı. Dikili’nin Bademli Köyü’nde 65 hayvan boğularak telef oldu, tarım arazileri su altında kaldı.



Kış döndü



Yurdun büyük bir bölümü yağışın etkisi altına girerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların soba zehirlenmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları istendi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin büyük bir bölümünde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Öte yandan meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle de vatandaşların soba zehirlenmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı tedbirli olmalarını istedi.





Marmara: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Ege: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Akdeniz: Çok bulutlu, Batı Akdeniz (Antalya, Burdur, Isparta çevreleri) ve Kahramanmaraş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Doğusu (Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatleriden itibaren batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



İç Anadolu: Çok bulutlu, kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir) ile zamanla Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışlar Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Batı Karadeniz: Çok bulutlu, batısı (Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük) ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Orta Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Van çevreleri ileöğle saatlerinden itibaren batısı, (Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl) akşam saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Van, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar şeklinde olacak. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin (Erzurum, Bitlis, Van ve Hakkari başta olmak üzere) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren G.Antep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile zamanla batısı (Adıyaman, G.Antep, Kilis, Ş.urfa ve Diyarbakır) sağanak yağışlı geçecek.



