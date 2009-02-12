T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lodos fırtınasına dikkat

İstanbul bugün lodos ve sağanak yağışa teslim oldu. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

12 Şubat 2009 02:00

İstanbul’da bugünden itibaren yağış bekleniyor. Dün geceden itibaren Marmara'da etkili olacak lodos nedeniyle vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı.


Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, kentte son 3 günde etkili olan yağışlarda Sarıyer'de metrekareye 69, Kartal'da 68, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 63, Atatürk Havalimanı'nda 57 ve Göztepe'de de 57 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İstanbul'un yeniden yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Yıldırım, bugün havanın sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacağını ifade etti.

Sabahtan itibaren lodosun da kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstereceğine dikkati çeken Yıldırım, başta Bursa ve Balıkesir olmak üzere ısınmak amacıyla soba kullanan Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları ve bu gece sobalarını söndürerek yatmaları konusunda uyardı.

Yıldırım, bugün deniz ulaşımında da aksaklıklar görülebileceğini kaydetti.

İstanbul'da bugün en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağını ifade eden Yıldırım, cuma günü de İstanbul'da aralıklı sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Lodosun orta kuvvette etkisini sürdüreceğini dile getiren Yıldırım, hafta sonu ise sıcaklığın hissedilir derecede düşerek, mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.

Yurtta durum

Meteoroli İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden Ege'de, akşam saatlerinde ise Marmara ile Batı Karadeniz'in batısında fırtına yaşanması bekleniyor.

Öte yandan, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da güney-güneybatı yönlerden (lodos) fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz (Antalya-Isparta-Burdur) bölgelerinde ise fırtınayla birlikte gökgürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar sürmesi beklenen fırtına ve gökgürültülü sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar ve ilgililerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24