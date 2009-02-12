Lodos fırtınasına dikkat

İstanbul’da bugünden itibaren yağış bekleniyor. Dün geceden itibaren Marmara'da etkili olacak lodos nedeniyle vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı.





Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, kentte son 3 günde etkili olan yağışlarda Sarıyer'de metrekareye 69, Kartal'da 68, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 63, Atatürk Havalimanı'nda 57 ve Göztepe'de de 57 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.



İstanbul'un yeniden yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Yıldırım, bugün havanın sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacağını ifade etti.



Sabahtan itibaren lodosun da kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstereceğine dikkati çeken Yıldırım, başta Bursa ve Balıkesir olmak üzere ısınmak amacıyla soba kullanan Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları ve bu gece sobalarını söndürerek yatmaları konusunda uyardı.



Yıldırım, bugün deniz ulaşımında da aksaklıklar görülebileceğini kaydetti.



İstanbul'da bugün en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağını ifade eden Yıldırım, cuma günü de İstanbul'da aralıklı sağanak yağış beklendiğini belirtti.



Lodosun orta kuvvette etkisini sürdüreceğini dile getiren Yıldırım, hafta sonu ise sıcaklığın hissedilir derecede düşerek, mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.



Yurtta durum



Meteoroli İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden Ege'de, akşam saatlerinde ise Marmara ile Batı Karadeniz'in batısında fırtına yaşanması bekleniyor.



Öte yandan, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da güney-güneybatı yönlerden (lodos) fırtına, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz (Antalya-Isparta-Burdur) bölgelerinde ise fırtınayla birlikte gökgürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.



Cuma gününe kadar sürmesi beklenen fırtına ve gökgürültülü sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar ve ilgililerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi

