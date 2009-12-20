Lodos fırtınası deniz ulaşımını vurdu

-ŞİLEP VE TANKERLER ŞARKÖY'DE DEMİRLEDİ-

T24 - İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı iç hat deniz otobüsü ve şehir hatları seferleri ile bazı dış hat feribot seferleri iptal edildi.İDO'dan alınan bilgiye göre, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ile Kartal-Yalova iç hat deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. Şehir hatlarında ise sadece Bostancı-Adalar seferleri iptal edildi.Lodos nedeniyle saat 10.45'de yapılması beklenen Pendik-Yalova ile Yalova-Pendik dış hat feribot seferleri ile 11.30'da yapılacak olan Yenikapı-Yalova, Yalova-Yenikapı feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildiği bildildi.İDO'nin diğer seferlerinin sürdüğü kaydedildi.Bu arada boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 66 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, gece saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak nedeniyle geceyi Tekirdağ'ın Şarköy sahillerinde geçirdi.Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini azaltmasıyla 51 şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 15 gemi ise hava koşullarının daha iyileşmesi için Şarköy'de demirli bekliyor.Fırtına ve yağmur, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Balıkçılar denize açılamazken, denizde olan balıkçılar da Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına demirledi.Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de lodosun saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı.

Öte yandan Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de lodos, dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Halen etkisini sürdüren lodosun saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığını ifade eden yetkililer, ''Lodos Çanakkale'de daha etkili oldu. Gün içinde rüzgarın şiddetinin sürmesi bekleniyor. Gün boyu rüzgarın saatte ortalama hızı 50 kilometre olacak'' dedi.



Bölgelerinde gündüz hava sıcaklığının 18 derece olduğunu ve lodosun etkisiyle 1-2 derece daha yükselebileceğini belirten yetkililer, şunları kaydetti:

''Akşam saatlerinde yağmur etkili olacak. Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak yağmura karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek. Yağışlar yarın öğlen saatlerine kadar sürecek. Yarın öğlenden sonra fırtına da yağış da beklenmiyor. Sıcaklıklar düşecek.''

BURSA'DA LODOS ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇTI



Bursa'da sabaha kadar etkili olan lodos nedeniyle bazı ev ve binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, otobüs durakları zarar gördü.

Maddi hasara yol açan lodos nedeniyle 87 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelere başvurduğu bildirildi.

Bursa Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastanelere kaldırılanlardan 4'ünün kontrol altında tutulduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini belirterek, halen zehirlenmeye bağlı olarak hastanelere gelenler olduğunu kaydetti.

İSTANBUL'DA İDO SEFERLERİ İPTAL



İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı iç hat deniz otobüsü ve şehir hatları seferleri ile bazı dış hat feribot seferleri iptal edildi.

İDO'dan alınan bilgiye göre, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ile Kartal-Yalova iç hat deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. Şehir hatlarında ise sadece Bastancı-Adalar seferleri iptal edildi.

Lodos nedeniyle saat 10.45'de yapılması beklenen Pendik-Yalova ile Yalova-Pendik dış hat feribot seferleri ile 11.30'da yapılacak olan Yenikapı-Yalova, Yalova-Yenikapı feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildiği bildildi.

İDO'nin diğer seferlerinin sürdüğü kaydedildi.



ÇANAKKALE'DE ARABA VAPURU SEFERLERİ DURDURULDU



Çanakkale'de, kuvvetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki araba vapuru seferleri durduruldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle dün gece iptal edilen Gelibolu-Lapseki seferlerine bu sabah da başlanamadı.

Çanakkale Boğazı'ndaki deniz ulaşımı, Çanakkale-Eceabat arasındaki araba vapuru seferleriyle sağlanıyor.

AKŞAMDAN İTİBAREN KAR VAR



Öte yandan, Marmara bölgesindeki bazı illerde, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde ise Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Düzce, Karabük, çevreleri ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği bildirildi.

Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu Denizli, Uşak, Kütahya, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği, yetkililer ve vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.