Lodos etkisiyle devrilen ağaç, motosikletli kuryenin üzerine düştü

Eyüpsultan’da şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir motosikletli kuryenin üzerine düştü. Motosikletli kuryenin yaralandığı olay, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da, dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Bulvarı’nda, akşam saatlerinde lodosun etkisiyle devrilen ağaç, seyir halindeki bir motosikletinin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan kurye yaralanırken, motosiklette maddi hasar oluştu.
Hastaneye kaldırılan motosikletli sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. (İHA)