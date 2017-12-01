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Lodos etkili oldu, deniz otobüsü geri döndü

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinden saat 07

01 Aralık 2017 15:14

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinden saat 07.45’te İstanbul-Yenikapı-Bostancı seferini yapmak üzere hareket eden ve 1 saat sonra lodosa yakalanan deniz otobüsü, dönmek zorunda kaldı. 
Bandırma\'da, saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar çıkan lodos, deniz ulaşımını etkiledi. İstanbul- Yenikapı\'ya 175 yolcusuyla hareket eden \'Kemal Reis-5\' adlı deniz otobüsü, yaklaşık 15 mil açıldıktan sonra Kapıdağ Yarımadası açıklarında lodosa yakalandı. Yolcuların panik yaşaması sonucu deniz otobüsü, Bandırma’ya geri dönmek zorunda kaldı.
Lodos, balıkçı teknelerini de etkiledi. Bazı büyük balıkçı motorları, balıkçı barınağında demirlenirken, çok sayıda küçük balıkçı teknesi de liman içinde lodosun dinmesini bekledi. İDO’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00\'da yapılması planlanan İstanbul-Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

 

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