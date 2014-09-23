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Lodos deniz ulaşımını vurdu; bazı seferler iptal edildi

Marmara bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle, deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor

23 Eylül 2014 20:11

Bursa’da hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan şiddetli lodos, yaşamı olumsuz yönde etkili olurken, İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti.

DHA'nın haberine göre, Bursa ve ilçelerinde etkili olan lodos şiddetini artırıyor. Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde hızı Bursa’da 68, Karacabey, Gemlik ve İznik’te 70 kilometreye ulaşan şiddetli lodos yüzünden ağaçların dalları koptu.

 

'Hangi seferler iptal edildi?'

 

Şiddetli lodos yüzünden İDO’nun saat 15.00’teki Kadiköy-Yenikapı-Armutlutk-Armutlu-Bursa, 18.30’daki Bostancı - Yenikapı – Bandirma, 18.40’taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve yarın saat 07:30’daki Bandırma - Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsü işletmesi de saat 17.00’deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) , 15.30’daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), aynı saatteki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) , saat 15:00’teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

 

 

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