lodos çatı uçurdu, iskeleyi yamulttu

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı yerinden çıkıp ters döndü. Bir camii inşaatının minare iskelesinin bir kısmı da lodos nedeniyle yamulurken bazı demir parçalar da yere düştü.

İstanbul\'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar görürken bazı sokak tabelaları da yerinden çıktı. Ferahevler Mahallesi Uslu Sokak\'ta bulunan bir evin çatısı dün gece saatlerinde yerinden çıkarak ters döndü. Ev sahibi, bitişiğinde bulunan evin üstüne düşen çatısını kaldırmak için yetkililere ulaşmaya çalıştı.

\'YETKİLİ MERCİ BULAMIYORUZ\'

Evinin çatısı uçan Yücel Ergül \'Dün gece evlerimizin çatısı uçtu. Ancak bizimle kimse ilgilenmedi.Yağmur bekleniyor zaten. Yetkili bir merci bulamıyoruz. Çok acilen gereğinin yapılması lazım\' diye konuştu.

CAMİ MİNARESİNİN BİR KISMI YAMULDU



Yine Sarıyer\'de Karakuş cami inşaatının minare iskelesinin de bazı demir parçaları uçtu. Minarenin iskelesinin rüzgar nedeniyle üst kısımlarının yamulduğu görüldü. Cami inşaatında çalışan işçilerin de güvenlik önlemi almadan çalışkığı görüldü. Cami inşaatında demir parçaların kopması nedeniyle cami inşaatına çıkan yollar kapatıldı.

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