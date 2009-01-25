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Yaşam

Lodos bugün etkisini artıracak

Şiddetini azaltan lodusun bugün, yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege'de etkili olan fırtınanın faturası çıkarılıyor.

25 Ocak 2009 02:00

Şiddetini azaltan lodusun bugün, yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olan fırtınanın faturası çıkarılıyor.

Dün Muğla, Burdur, Isparta, Denizli, Konya ve Antalya'da görülen fırtına hasara neden oldu.

Bodrum'da 30'ya yakın teknenin batıp parçalandığı tespit edilirken, zararın 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Fırtına ve hortumun Demre, Kaş ve Finike'de yaklaşık 250 dekar seraya zarar verdiği tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu binada hasar oluştu.

Yağışlı havanın yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Kkaradeniz ile Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Lodosun yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısıyla, Bolu ve Düzce çevrelerinde 70-80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor.

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