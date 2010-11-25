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Yaşam

Lodos Boğaz'da gemi batırdı

İstanbul'da dün geceden beri etkili olan şiddetli lodos, Maltepe Sahili'nde Ali Rıza Deniz adlı bir Ro-Ro gemisini batırdı.

25 Kasım 2010 02:00

T24-İstanbul'da dün geceden beri etkili olan şiddetli lodos, Maltepe Sahili'nde Ali Rıza Deniz adlı bir Ro-Ro gemisini batırdı.


Lodos yüzünden kabaran denizdeki dalgalar, Maltepe ve Adalar arasında arabalı vapur olarak kullanılması planlanan ancak henüz seferlere başlamayan roro gemisi Ali Rıza Deniz'i defalarca kıyıya vurdu.

Altı delinen gemi, su aldı ve bir süre sonra yan yatarak alabora oldu. Gemi batmaması için halatlarla kıyıya bağlandı. Geminin içindeki 4 mürettebat botla gemiden alınıp kıyıya çıkarıldı. Ölümden dönen mürettebat geminin altının delindiğini ve batmaya başladığını söyledi.

Koskoca geminin alabora olduğunu gören meraklı vatandaşlarda uzun süre sahilde gemiyi izledi. Şiddetli lodos etkisini halen devam ettirirken gemi su almaya devam ediyor.

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