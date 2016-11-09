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Çevre

Lodos Bodrum'da hayatı felç etti

Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu

09 Kasım 2016 21:33

Bodrum'da bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan lodos nedeniyle feribot seferleri durduruldu.

Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı ve zabıta ekiplerinin önceden yaptığı uyarılar nedeniyle teknelerin liman ve kapalı koylara alınmasına nedeniyle batan tekne olmadı. Ancak bazı balıkçı kayıkları karaya sürüklendi, ağlarını toplamak için denize açılan küçük balıkçı teknelerindekiler zor anlar yaşadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yaşar Anter'in haberine göre, Bodrum’dan Gümbet Koyu’na girmeye çalışan bir tekne Karaada açıklarında zor anlar yaşadı. Teknenin direği kırıldı. Bardakçı Koyu sahilindeki bazı ev ve işyerlerini dalgalar nedeniyle su bastı. Restoranların ahşap iskeleleri parçalandı.

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