T24 LogoT24 Logo
Gündem

Loch Ness canavarı görüldü mü?

1933'ten bu yana var olup olmadığı tartışılan Loch Ness Canavarı'nın yakın zamanda birçok insan tarafından görüldüğünün iddia edilmesi uzmanları şaşırttı

22 Kasım 2014 17:17

İskoçya’daki Loch Ness Gölü’nde yaşadığı iddia edilen Loch Ness Canavarı, uzmanlar arasında yeniden gündeme geldi. Bölgede yaşayan birçok kişi, dünyanın en yaygın efsaneleri arasında sayılan canavarı gördüklerini açıkladı.

Independent’ın haberine göre, son 18 ay boyunca “kanıtlanmış” bir şekilde görülmeyen deniz canlısının yeniden “belirmesi” hakkında öne sürülen teorilerden bir tanesi, görülenin canavar değil de odunlar olduğu yönünde. Açıklamayı yapan Woodland Vakfı, “Her yıl özellikle sonbahar sonlarında ve bahar aylarında Loch Ness’e, iki farklı dereden yüksek miktarda çevrede kesilen odunlar ulaşıyor. Bu da canavarın uzun boynu olarak algılanan şeyin aslında odun olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

2006’da Loch Ness Canavarı’nın, “Bölgedeki sirklerle beraber gelen filler” olduğu yönünde bir iddia ortaya atılmıştı.

 

ETİKETLER

loch nessnessiecanavariskoçyagörüntülendi mihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24