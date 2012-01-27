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Locası boş kaldı

Cem Yılmaz 280 bin liraya Ülker Sports Arena'dan loca aldı. Ancak salonun acılış günü Ahu Yağtu'yla tatile çıktı

27 Ocak 2012 02:00



T24-  Cem Yılmaz 280 bin liraya Ülker Sports Arena'dan loca aldı. Ancak ünlü şovmen salonun acılış günü Ahu Yağtu'yla tatile çıktı




Fenerbahçe Ülker'in Ataşehir'de bulunan yeni basketbol salonu Ülker Sports Arena, önceki gün muhteşem bir basketbol karşılaşmasıyla kapılarını sporseverlere açtı. 

Sabah'ın haberine göre, Lüks bir otel odasını aratmayan konforda hazırlanan 44 locadan birini de Cem Yılmaz satın aldı. Ünlü komedyenin bu lüks locayı almak için 110 bin Euro (280 bin lira) ödediği öğrenildi. Salonun açılış günü gözler Yılmaz'ı aradı. Ancak ünlü şovmen basında müstakbel eşi Ahu Yağtu ve kendisi hakkında yer alan haberlerden rahatsızlık duyduğu için açılışa katılmak yerine Bodrum'da tatil yapmayı tercih etti.


Yılmaz'ın 316 nolu locası, salonun kapılarını açtığı gün boş kaldı. Ünlü komedyenin yanı sıra; iş ve magazin dünyasının birçok ünlü ismi de localardan satın aldı. Ferit Şahenk ve Acun Ilıcalı bu isimler arasında. Mekanı dünyanın en büyük eğlence organizasyon şirketlerinden biri olan AEG Entertaiment şirketi işletecek. AEG, Lady Gaga'yı da Ülker Sports Arena'da ağırlamayı planlıyor.



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