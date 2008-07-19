Locarno'da 'Sonbahar' rüzgârı esecek

Özcan Alper’in Altın Koza Adana Film Festivali’nde en iyi film dâhil üç ödül alan ‘’Sonbahar’’ adlı filmi, Uluslararası Locarno Film Festivali'nde Altın Leopar için yarışacak.



Özcan Alper’in bu yılki Altın Koza Adana Film Festivali’nde ilk kez seyirci karşısına çıkan ve en iyi film dâhil üç ödül alan ‘’Sonbahar’’ adlı filmi dünyanın köklü ve prestijli festivallerinden biri olan Uluslararası Locarno Film Festivali'nde Altın Leopar için yarışacak.



Bu yıl 61'nci kez düzenlenecek olan Locarno Film Festivali'nde ana yarışmada 17 film, büyük ödül için mücadele edecek.



Uluslararası birçok festivalden davet alan Sonbahar’ın ulusularası alandaki festival yolculuğu devam edecek.



1975 doğumlu Özcan Alper'in ilk yönetmenlik denemesi olan Sonbahar, 1997 yılında henüz 22 yaşındayken cezaevine giren Yusuf'un öyküsü üzerine temelleniyor. 10 yılsonra sağlık nedenleriyle tahliye edeline Yusuf, Doğu Karadeniz'in bir köyünde yaşayan annesinin yanına döner. O cezaevindeyken babası ölmüş, ablası da evlenip büyük kente taşınmıştır.



Gözlerden uzak bu dağ köyünde Yusuf'un bir tek çocukluk arkadaşı Mikail vardır. Sonbaharın yerini kışa bıraktığı günlerde Yusuf, gittiği bir meyhanede fahişelik yaparak geçimini sağlayan Eka adlı Gürcü kızı ile karşılaşır. Yusuf, genç kızda hayata tutunabileceği bir dal keşfeder, kendi yalnızlığından onun sayesinde kurtulmaya çalışır. Eki için ise Yusuf şimdiki zamanda bile yaşamayan klâsik Rus romanlarından kaçmış bir karakterdir.Bu iki sıradışı insanın aşkı çıkışsız bir dönemece girer.



Sonbahar'ın başrollerinde Onur Saylak, Raife Yenigül, Megi Kobaladze yer alıyor.Filmin yönetmeni Özcan Alper, İstanbul Üniversitesi Fizik ve Bilim Tarihi'nde okudu. Daha sonra MKM Sinema Atölyesi'ne devam etti. Sonbahar; çok sayıda belgesel ve kısa film çeken Alper'İn ilk uzun metraj denemesi.





