Loca kapılarını açıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, uzun bir aradan sonra Loca’nın kapılarını açıyor. 3 Kasım Çarşamba günü yapılacak etkinlikte Tarık Günersel, Ahmet Soysal, Merlyn Solakhan ve Orhan Kâhyaoğlu 1970’lerden günümüze İzzet Yasar şiirinin kaynaklarını, geçirdiği evrimi, politik-ideolojik yapısını ve günümüz şiirine etkilerini tartışacaklar.

İzzet Yasar’ın tüm şiirleri Kuş Bakışı adıyla kısa süre önce Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, bu kitap ve doğumunun 70. yıldönümü dolayısıyla Yasar’ı anmak, anlatmak ve şiirimizdeki yerini çerçevelemek için bir etkinlik düzenliyor.



3 Kasım Çarşamba günü saat 18:30’da Loca’da yapılacak olan etkinlikte Tarık Günersel, Ahmet Soysal ve Orhan Kâhyaoğlu 1970’lerden günümüze Yasar şiirinin kaynaklarını, geçirdiği evrimi, politik-ideolojik yapısını ve günümüz şiirine etkilerini tartışacaklar. Merlyn Solakhan ise 1985 yılında çektiği TEKerLEME (Zungenbrecher) filminin senaristi ve oyuncusu ama hepsinden öte arkadaşı olarak Yasar’ın kişiliğini ve sinemayla ilişkisini anlatacak.

Sınırlı sayıda ve rezervasyonlu yapılacak olan etkinlik eşzamanlı olarak YKY’nin YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

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