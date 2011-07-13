Loç vadisi'nde çevrecilerin zaferi

T24 - Kastamonu İdare Mahkemesi, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi'nde yapılması planlanan Hidroelektrik santrali'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunu iptal etti.







Kastamonu İdare Mahkemesi, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi'nde yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu iptal etti. Loç Vadisi Koruma Platformu Sözcüsü Erdinç Ay, Loç Vadisi Koruma Platformu üyelerince yaklaşık 2 yıl önce Loç Vadisi'nde yapılması planlanan HES projesiyle ilgili ÇED raporunun iptali için Kastamonu İdare Mahkemesine dava açıldığını hatırlattı. Davanın sonuçlandığını belirten Erdinç, mahkemenin 14 maddeden dolayı ÇED raporuyla ilgili iptal kararı verdiğini bildirdi.



Orya Enerji AŞ tarafından yapılması planlanan HES projesiyle ilgili mahkeme kararının temyizi için 1 aylık yasal süre bulunduğunu ifade eden Ay, Loç Vadisi'nde doğal yaşamın korunması adına verdikleri hukuk mücadelesinin ilk ayağını kazandıkları için sevinçli olduklarını söyledi

