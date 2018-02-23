Loç Vadisi santral tehdidiyle karşı karşıya; şimdiye kadar 8 bine yakın ağaç kesildi

Loç Vadisi bir kez daha santral tehdidiyle karşı karşıya geldi. Daha önce HES projesi Danıştay kararıyla engellenen Orya İnşaat, proje alanını Küre Dağları Milli Parkı’ndan 245 metre uzağa çekti. Firmanın ÇED raporu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nca yeterli bulundu. Raporda, 7 bin 763 ağaç kesildiğinin belirtilmesi ve daha ne kadar ağaç kesileceğine ilişkin net bir rakam verilmemesi dikkati çekti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre “Sarı yazmalı” köylülerin direnişiyle ve Danıştay kararıyla kurtarılan Loç Vadisi yeniden santral tehdidiyle karşı karşıya. HES projesi yargıya takılan Orya İnşaat, Şirket, 28 Şubat’ta, yeni bir raporla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Proje alanını, Küre Dağları Milli Parkı’ndan yalnızca 245 metre uzağa çeken şirketin ÇED raporu, geçen günlerde bakanlığın İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nca yeterli bulundu. Raporda, 7 bin 763 ağaç kesildiğinin belirtilmesi ve daha ne kadar ağaç kesileceğine ilişkin net bir rakam verilmemesi dikkat çekti. HES çalışmaları sırasında patlatma yöntemi de kullanılacak. Proje için 758 bin 792 metrekare orman alanının kiralandığı ifade edildi. Alanda çınar, karaçam, meşe, karaağaç, sarıçam ve kayın ağacı gibi çeşitler bulunuyor.

Binlerce ağaç kesildi

Şirketin Devrekani Çayı üzerine yapmak istediği HES projesi için hazırlanan ÇED raporu 16 Şubat’ta kesin olarak kabul edildi. Rapor, halkın görüşleri için 10 gün askıda kalacak. Daha sonra bakanlık proje hakkında “ÇED olumlu” ya da “ÇED olumsuz” kararı verecek. Son raporda proje alanının Küre Dağları Milli Parkı dışında ancak tampon bölge içerisinde kaldığı ifade edildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne göre, Cide Regülatörü ve HES projesi arazi hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacı ile orman sayılan alanlarda yapılan çalışmalarda toplam 7 bin 763 adet ağaç kesilmiş.

Raporda ağaç kesimine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Göl alanı içerisinde su altında kalacak ağaçlar, oldukları yere göre farklı şekillerde traşlanarak temizlenecek. Zaruri durumlarda ağaç kesimi yapılacak. Ağaç kesimi minimum seviyelerde tutulacak. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü görüşüne göre 200-300 adet ağacın kesilmesi gerekeceği tahmin edilmektedir.”