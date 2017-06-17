LN: Kohl, sadece iktidar peşinde olan bir politikacı değildi

Almanya’nın birleşmesinin mimarı olarak nitelendirilen ve Avrupa odaklı politikalarıyla kıta siyasetinde kalıcı izler bırakan Kohl hakkında Hannoversche Allgemeine Zeitung şu yorumu yapıyor:

“Helmut Kohl’ün Almanya’nın birleşmesinde, sonra da Avrupa söz konusu olduğunda sergilediği liderlik iradesinin bir benzerini, günümüzde dünyada bulmak mümkün değil. Sık sık iyi niyetli danışmanları Kohl’e, hızını biraz kesmesi tavsiyesinde bulunurdu. Kohl ise ‘Avrupa şimdi yaratılacak, günün birinde değil’ diye kükrerdi. Almanya Başbakanı tarihi şartların elverişli olduğunu hissediyordu ve Avrupa Birliği’nin yeni milliyetçi akımlarla gelecekte parçalanabileceğinden endişe ediyordu. Bu uyarılar insanlara o zamanlar anlaşılması güç gelirdi ancak günümüzde farklı bir etki yaratıyor.”

Lübecker Nachrichten adlı gazetede ise Kohl’ün ölümünün ardından şu yoruma yer verilmiş:

"Kohl, sadece iktidar peşinde olan bir politikacı değildi. Hedefleri vardı, tabloyu değiştirmek istiyordu. Hür ve birleşik bir Avrupa, onun için tüm soruların, hatta kendi kuşağındaki birçok Almanın yönelttiği suç, anlam ve kader üzerine en şahsi soruların bile cevabıydı.”

Stuttgarter Zeitung da Kohl’ün başbakanlık görevinin sona ermesinden sonraki döneme eğiliyor yorum sütununda:

“Kohl’e eleştirel yaklaşan bazı kişiler, Almanya’nın birleşmesinin kendiliğinden olduğunu ve dönemin başbakanının pek bir şey yapmasına gerek kalmadığını savunuyorlar. Ama bu politikacıya hürmet etmeye yanaşmayanların bile, Kohl’ün sadece tarihi şanslar sonucu kârlı çıkan bir kişi olmadığını teslim etmeliler. Tabii ki iki Alman devletinin ekspres temposunda birleşmesi sırf onun hanesine yazılamaz. Ama kimse bu süreci ondan daha hedefe odaklı, daha tutkulu ve daha talihli bir şekilde devam ettirmedi. Kohl, daha görevdeyken bile kendini anavatanın babası rolünde görüyordu. Herkesin bu görüşü paylaşmamasının onu ne kadar rahatsız ettiğini, Kohl ölene kadar gözlemlemek mümkündü.”

Bonn'da çıkan General-Anzeiger gazetesi ise Kohl'ün neden tartışmalı bir siyasetçi olduğuna değiniyor yorumunda:

“Eriştikleri yerine giderek artan bir oranda hatalarından bahsedilmesi, Helmut Kohl'ün trajedisi. Kohl, Helmut Schmidt’in aksine, görev süresinin ardından ününü pekiştirmeyi ve kendini anıtlaştırmayı başaramadı. Partisindeki bağış skandalı bir dönüm noktasıydı. Kohl bu zararı gidermeyi beceremedi. Skandal, Kohl’ün ne kadar sırf kendi dediğini dinleyen bir mizaçta olduğunu, yasaları ne kadar göz ardı ettiğini gözler önüne serdi. Ama bakış açısının değişmesini hak eden Kohl, artık adil hakimlerce, tüm sempati ve antipatilerden arınmış bir şekilde tartılmalı. Almanya için bir şans olan Kohl bunu hak etti.”

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