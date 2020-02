Lloyds da kredi kartıyla kripto para işlemlerini yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat (DHA) – ABD\'nin önde gelen bankalarının ardından, Birleşik Krallık merkezli Lloyds Banking Group, müşterilerinin kredi kartı kullanarak kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasakladığını duyurdu.

Küresel düzeyde önde gelen bankaların art arda kripto para işlemlerine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalarının ardından, piyasa lideri Bitcoin sekiz bin doların da gerileyerek 7 bin 287 dolara inerken, toplam piyasa hacmi 367 milyar dolara kadar daraldı.

Halifax, Bank of Scotland ve MBNA’yi kapsayan Lloyds Banking Group, bünyesinde kredi kartıyla sanal para birimleri alışverişinin yasaklandığını duyurdu. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında, “Artık Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA\'de, kripto para birimleri satın alımını içeren kredi kartı işlemlerini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Lloyds\'dan önce açıklama yapan ABD’nin önde gelen bankaları da, kredi kartıyla kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasaklayacağını duyurmuştu.

ABD\'nin en büyük bankaları arasında yer alan JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp ve Citigroup, kredi kartlarıyla Bitcoin ve diğer sanal para birimleri alımlarının durdurulacağını açıkladı.

JP Morgan sözcüsü Mary Jane Rogers, bankanın sanal para birimlerinin oluşturduğu kredi riskleri sebebiyle bankanın kripto para birimleri işlemlerini durduracağını açıkladı.

Bank of America’nın kredi kartları ise kripto para birimleri işlemlerini reddetmeye başladı. Banka sözcüsü Betty Riess, banka genelinde yayınlanan uyarıya göre yeni yasağın bütün kişisel ve ticari kredi kartların geçerli olacağını fakat bankamatik kartları kullanımında bir değişim olmayacağını söyledi.

Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier, yaptığı açıklamada bankanın kripto para birimleri işlemlerinde kredi kartı kullanımını yasaklayacağını söylerken, “Piyasa değiştikçe biz de kripto para birimleri politikalarımızı yenileyeceğiz” dedi.

Bankalar açısından kripto para birimleri işlemlerini kabul etmek riskli bir durum olarak görülüyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin düşmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişe yaratabiliyor.

Ayrıca çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşerek kripto para istasyonları haline gelmesi de sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak yer alırken, para birimleri dijital platformlarda işlem gördüğü için bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri gözlemlemesi de zorlaşıyor.