Ljajic ve Rebocho Beşiktaş'ın Göztepe kadrosuna alınmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 20 futbolcuyla İzmir'e gidecek siyah-beyazlılarda Pedro Rebocho ve Adem Ljajic kadroda yer almadı.