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Dünya
Deutsche Welle

Lizbon’a ikinci havaalanı geliyor

Gelen turist sayısının artması nedeniyle, Portekiz’in başkenti Lizbon’a ikinci havaalanı inşa edilmesine karar verildi

16 Şubat 2017 16:51

Portekiz'e gelen turist sayısı hızla artış kaydedince Lizbon'a ikinci havaalanı açılmasına karar verildi. Portekiz Altyapı Bakanı Pedro Marques, başkent Lizbon'daki Humberto Delgado Havaalanı'nın kapasitesinin artık yetmediğini bu nedenle askeri üs Montijo'nun restore edilerek 2019 yılından itibaren ticari uçuşlara uygun hale getirileceğini bildirdi.

Bakan Marques'in açıklamasına göre, orada özellikle orta mesafeli uçuşlara ve ucuz uçuşlar yapan firmaların hizmetlerine yer verilecek.

Humberto Delgado Havaalanı geçen yıl rekor kırarak 22 milyon 400 bin yolcu ağırlamıştı. Bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir artış yaşanmıştı.

İleride Montijo Havaalanı faaliyete başladığında yolcular ya vapur seferleri aracılığıyla ya da Lizbon'dan 30 dakikalık bir kara yolculuğuyla ulaşabilecekler.

 

11 milyondan fazla turist geldi

 

Portekiz ekonomisi için turizm en önemli gelir kaynaklarından. Geçen yıl Tunus, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerde yaşanan terör saldırıları sonrası pek çok tatilci için Portekiz alternatif bir turizm destinasyonu olarak gelişme kaydetmişti.

Geçen yıl Portekiz'e 11 milyon 400 bin turist geldi. Marques, 2016 yılının Portekiz'de turizm açısından en iyi yıl olduğunu söyledi. 2017 yılında ise daha iyi bir yıl olmasının beklendiği kaydedildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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