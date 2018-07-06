Livorno, efsanesi Lucarelli'yi teknik direktör olarak göreve getirdi

Livorno’nun efsanevi kaptanlarından 42 yaşındaki Cristiano Lucarelli Livorno’nun teknik direktörü oldu.

Cristiano Lucarelli kimdir?

Perugia, Cosenza, Padova, Atalanta, Valencia, Lecce, Torino, Livorno, Shakhtar Donetsk, Parma takımlarında oynadı. 2004-05 sezonunda Serie A'da Livorno formasıyla attığı 24 golle ligde gol kralı oldu. İtalya formasını ise altı kez giydi ve üç gol attı. Ayrıca 1996 yılında İtalya formasıyla Yaz Olimpiyatları'nda yer aldı. Lucarelli, futbolundan çok; İtalya U-21'de oynarken attığı gol sonrası Che Guevara'nın resminin bulunduğu t-shirt'ü taraftarlara gösterince ceza almasıyla ve Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara'ya; Livorno'nun Küba ile hazırlık maçı yapması için istekte bulunmasıyla bilinmektedir. Ayrıca 2009 yılında Adana Demirspor-Livorno hazırlık maçı öncesi Adana Demirspor'a gelebileceğini de açıklamıştı.

Lucarelli, profsyonel kariyerinde son olarak 2010-2012 yılları arasında Napoli'nin formasını terletti.