Liverpool'un yıldızı Salah'tan öğrencileri şaşırtan sürpriz

Bu sezon Liverpool formasıyla sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan ve dünya futbolunda adından söz ettiren Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, saha dışında da kendisini sevenleri mutlu etmeye devam ediyor.

Liverpool’un stadı Anfield Road’daki etkinliğe katılan 20 öğrenci bir televizyonda yayınlanan maçları spiker gibi anlatırken dev posterin arkasına saklanan Salah, maçta kendisinin gol attığı sırada öğrencilerin karşısına çıkıyor.

Yıldız futbolcuyu karşısında görünce şaşkına dönen öğrencilerin tepkileri ise eğlenceli dakikalar yaşanamasına neden oldu.

İşte Salah’ın öğrencilere yaptığı şaka ve yaşananlar;