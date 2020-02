Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın Mısır'daki heykeli tartışma yarattı

İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu'nda sergilenmeye başlanan heykelin Salah'tan çok şarkıcı Leo Sayer ya da Home Alone (Evde Tek Başına) filmindeki hırsız karakteri Marv'a benzediği öne sürdü.

Salah'ın gol attıktan sonraki sevinme hareketini yansıtan heykelin sergilendiği merkezi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi dahil binlerce kişi ziyaret etti.

This Mo Salah statue is certainly something...