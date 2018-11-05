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Spor

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın Mısır'daki heykeli tartışma yarattı

Heykelin, Salah'tan çok şarkıcı Leo Sayer ya da Home Alone (Evde Tek Başına) filmindeki hırsız karakteri Marv'a benzediği öne sürüldü

05 Kasım 2018 20:46

İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu'nda sergilenmeye başlanan heykelin Salah'tan çok şarkıcı Leo Sayer ya da Home Alone (Evde Tek Başına) filmindeki hırsız karakteri Marv'a benzediği öne sürdü.

Salah'ın gol attıktan sonraki sevinme hareketini yansıtan heykelin sergilendiği merkezi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi dahil binlerce kişi ziyaret etti.

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