Liverpool'un talipleri artıyor

T24 - İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden Liverpool'un satışıyla ilgili olarak neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Daha önce Çinli iş adamı Kenny Huang'ın 2008'deki başarısız girişimi sonrası yeniden kulübe talip olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak Kenny Huang'ın esasında Liverpool'un "birkaç" potansiyel alıcısından sadece biri olduğu bildiriliyor.

Liverpool'un satışına yönelik olarak geçen hafta belki de altı teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.

Hong-Kong merkezli bir yatırım şirketi olan QSL Sports Ltd'in başkanı Kenny Huang, Liverpool'a 325 milyon sterlin değer biçmişti.

Kenny Huang dışında Liverpool'a kimlerin talip olduğu ise netlik kazanmadı.

Liverpool'un yeni sahibinin kim olacağı önmüzdeki hafta sonuna dek belli olacak.

Kenny Huang spor dünyasında tanınan bir isim

Çinli iş adamı Kenny Huang, 1988'de ülkesinde öğrenim görüp New York Borsası'nda çalışmaya başlayan ilk Çinli olmuştu.

Kenny Huang'ın, Liverpool'u satın alması halinde, kulübün tüm borçlarını sıfırlamayı ve menajer Roy Hodgson'a yeni transferler yapılması için gerekli bütçeyi sağlama sözü verdiği bildirilmişti.

İş adamı ayrıca mümkün olan en kısa sürede Liverpool için yeni bir stat inşa etmeyi de planlıyor.

Kenny Huang, spor dünyasında, özellikle de basketbol ve beyzboldaki yatırımlarıyla bilinen bir isim.

Onun başkanı olduğu QSL Sports Ltd, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi takımlarından Cleveland Cavaliers'ın ortağı.

Şirketin, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarında New York Yankees'le de bağları bulunuyor.

Amerikalı iş adamları Tom Hicks ve George Gillett 2007'de Liverpool'u satın aldıklarında, kulübün değeri yaklaşık 219 milyon sterlindi.

Ancak Hicks ve Gillett'in kulübü satın almaları sonrası borçlandırmaları, taraftarların tepkisini çekmişti.

Liverpollu taraftarlar Ekim ayında Manchester United'la oynanan karşılaşma öncesi, Tom Hicks ve George Gillett aleyhine protesto gösterisi düzenlemişlerdi.



Torres Liverpool'da kalıyor

Öte yandan Liverpool taraftarlarını sevindiren haber, takımın İspanyol golcüsü Fernando Torres'ten geldi.

Yaz boyunca adı özellikle Chelsea ve Manchester United'la anlan Torres, Liverpool'da kalacağını açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu, Liverpool'un internet sitesinde yaptığı açıklamada, kendisine kulübüne ve taraftarlarına adadığını, yeni menajer Roy Hodgson'la çalışmayı da sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Fernando Torres, Güney Afrika'daki Dünya Kupası finalleri sonrası Pazartesi günü takımıyla antrenmanlara başlamıştı.

Liverpool, geçtiğimiz sezonu kupasız kapatmış ve İngiltere Premier Ligi'ni yedinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamamıştı.

Menajer Rafael Benitez altı yıl sonra kulüpten ayrılırken, Fernando Torres daha önce takımın yarıştığı kupalarda başarılı olması için dört ya da beş transfere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Liverpool transfer dönemnde Chelsea'den Joe Cole, Standard Liege'den Milan Jovanvoiç ve Glasgow Rangers'tan Danny Wilson'ı kadrosuna kattı.

Yossi Benayoun Chelsea'ye transfer olurken, Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Mascherano da çok büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.