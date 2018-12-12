Liverpool'un 2 kulesinin etkileyici performansı dikkat çekiyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen Liverpool'da gözler Alisson Becker ve Virgil Van Dijk'da.

Liverpool'un dün gece Napoli ile oynadığı maçta muhteşem kurtarışlar yapan Alisson takımına son 16 turu biletini veren isim oldu. Maç boyunca savunmada etkili performans göster Van Dijk ise otoritelerin beğenisini topladı.

Değerine değer katan, oynadığı futbolla tüm futbol otoriterleri tarafından beğeni toplayan Van Dijk'ın geçen sezon 78 milyon Euro'ya Southampton'dan Liverpool'a geldi, yetenekli savunmacının piyasa değeri ise 60 milyon Euro.

Yüzde 89 pas isabeti

Başarılı stoper son 2 yıldır gösterdiği üst düzey performansla Hollanda Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sadece savunma başarısıyla değil, ayağı ve oyun görüşüyle bir o kadar da iyi olan Van Dijk, yüzde 89 pas isabetiyle oynuyor.

Çıktığı 34 maçta 140 top kapan Hollandalı, maç başına yüzde 73 top kapma başarı ile oynuyor. 34 maçta girdiği ikili mücadelelerin 695'ini kazanan Van Dijk, çıktığı bu maçlarda da 648 top uzaklaştırdı.

Bu sezon en az gol yiyen kaleci

Van Dijk ile birlikte Liverpool'un kalesinde güven veren Alisson Becker bu sezon gösterdiği performansla çok büyük dikkat çekiyor. Sezon başında Roma'dan 62 milyon Euro'ya transfer edilen Alisson dün gece gösterdiği performansla büyüledi.

Sezonun genelinde çok iyi performans sergileyen Alisson Becker şuanda Avrupa'da kalesinde en az gol gören kaleci konumunda yer alıyor.

Sezon başından beri 22 maça çıkan Alisson 13 maçta kalesini gole kapadı. Premier Lig'de çıktığı 16 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Alisson, ligde hiçbir takımdan bir golden fazla gol yemedi.

26 yaşındaki tecrübeli kalecinin 60 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Aynı zamanda Brezilya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Alisson'un Liverpool ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.